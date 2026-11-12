Δημήτρης Καλλιβωκάς: Σταθερή η κατάσταση της υγείας του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Αργή αλλά σταθερή βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, χωρίς να έχει διαφύγει ακόμα τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πνευμονολόγου-εντατικολόγου Ανδρέα Στράτη, στον ΑΝΤ1, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του 96χρονου ηθοποιού. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έχει διαρκώς στο πλευρό του, στενά συγγενικά του πρόσωπα.

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«Πάμε καλύτερα, πάμε αργά, σταθερά και καλύτερα. Δεν έχει αποσωληνωθεί, δεν έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλώς, ορισμένες ώρες της ημέρας αναπνέει μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς.

Από τις αξονικές που έχουμε κάνει, σαφώς το αιμάτωμα είναι καλύτερο και αυτό το εισπράττουμε εμείς από τη βελτίωση της γενικής κλινικής εικόνας του ασθενούς. Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, γιατί ακόμα ο ασθενής είναι στην εντατική, όμως, είμαστε αισιόδοξοι πως θα πάμε καλύτερα», είπε ο Ανδρέας Στράτης.