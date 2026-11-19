Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης, σε ηλικία 84 ετών, όπως γνωοστοποίησε με ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας. Αντιο Λεωνιδα …Καλέ μας φίλε και συνάδελφε..Αυτος ο τόσο χαρακτηριστικος τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών , δεν είναι πια κοντά μας.. Και με το φευγιό του Λεωνίδας Νικολαΐδης ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερωθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει καποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μερα του Νοέμβρη..Καλό ταξίδι Λεωνίδα.,που πάντα ζητούσες συντροφιά των φιλων απο το τηλέφωνο αναπολώντας πολλες παλιες αναμνήσεις..

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπιμπίλας αναφέρει χαρακτηριστικά:

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Αντιο Λεωνιδα …Καλέ μας φίλε και συνάδελφε..Αυτος ο τόσο χαρακτηριστικος τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών , δεν είναι πια κοντά μας.. Και με το φευγιό του Λεωνίδας Νικολαΐδης ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερωθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει καποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μερα του Νοέμβρη..Καλό ταξίδι Λεωνίδα.,που πάντα ζητούσες συντροφιά των φιλων απο το τηλέφωνο αναπολώντας πολλες παλιες αναμνήσεις..