Πλημμύρες σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα προκάλεσαν οι έντονες βροχές και καταιγίδες που ξέσπασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου στη Θεσπρωτία.

Η πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις είτε για αντλήσεις υδάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας είτε για απεγκλωβισμό ανθρώπων που χρειάζονταν βοήθεια. Η κακοκαιρία συνεχίζει και δείχνει τα «δόντια» της. Κλιμάκια του δήμου προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους που έχουν γεμίσει με φερτά υλικά.

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Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων 145 αφορούν αντλήσεις υδάτων και 5 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 10 αντλήσεις υδάτων, καθώς και 3 μεταφορές ηλικιωμένων από τα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν συγκροτηθεί 8 συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται επίσης οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν με μηχανήματα ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να διερευνά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει για περιστατικά και ανάγκες παροχής βοήθειας.

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Στα σημείο βρέθηκε και από την πρώτη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας και αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας.

Προβλήματα στους δρόμους και διακοπές κυκλοφορίας

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής, σύμφωνα με το thespro.gr.

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Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνεργείων που επιχειρούν στα σημεία.