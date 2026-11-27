Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε φορτηγό δημόσιας χρήσης, εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ), στο Ικόνιο Κερατσινίου.

Η Λιμενική Αρχή Κερατσινίου ενημερώθηκε για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, η φωτιά είχε ήδη κατασβεστεί πλήρως από τον ίδιο τον οδηγό του φορτηγού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.