Περιστέρι: Κοντά στον δολοφόνο του 37χρονου Βούλγαρου η ΕΛΑΣ – Η άγνωστη συμπλοκή και η εκδίκηση

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκδίκηση βλέπουν οι αστυνομικές αρχές πίσω από τη δολοφονία του 37χρονου Βούλγαρου έξω από κλαμπ στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 21/10. Ο δολοφόνος μπήκε στο νυχτερινό μαγαζί και ζήτησε από τον Βούλγαρο να βγει έξω για να του μιλήσει. Όταν βγήκε έξω, δέχθηκε τη μαχαιριά στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να πεθάνει λίγη ώρα αργότερα στο Κρατικό Νίκαιας όπου διακομίσθηκε.

Ο δράστης του εγκλήματος, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, με τη σύλληψή του να θεωρείται θέμα χρόνου.

Πάντως, δράστης και θύμα, φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους. Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι περίπου 15 ημέρες πριν το φονικό, είχαν συμπλακεί. Έτσι, ο θύτης έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία για να “απαντήσει” και να εκδικηθεί.

Το προφίλ του θύματος και του θύτη

Το 37χρονο θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μέλος γνωστής ομάδας εκβιαστών, που φέρεται να είχαν εμπλακεί και σε δολοφονία σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία με έναν νεκρό το 2023.

Αρκετά μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας συνελήφθησαν σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο και καταδικάστηκαν γιατί πουλούσαν προστασία σε μαγαζιά κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, σε Πατήσια, Σεπόλια, Άγιο Παντελεήμονα κι αλλού.

Επίσης, ο 37χρονος Βούλγαρος, όπως έγραφε και χθες το DEBATER, είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης στη Λάρισα για ανθρωποκτονία, ενώ στη “λίστα” του περιλαμβάνονται υποθέσεις με ναρκωτικά, όπλα και προστασία σε μαγαζιά.

Όσον αφορά στον δράστη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι νεαρός Έλληνας, γνώριμος των Αρχών, καθώς εργαζόταν ως “προστασία” σε μαγαζιά.