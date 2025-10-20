Δολοφονία στο Περιστέρι: Με βαρύ παρελθόν ο 37χρονος – Του είπε να βγει έξω από το κλαμπ και τον μαχαίρωσε

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 37χρονο Βούλγαρο που έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας νεκρός έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ήταν σεσημασμένος για ανθρωποκτονία και για όπλα, ενώ στο παρελθόν είχε κάνει φυλακή στη Λάρισα.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Το θύμα βρισκόταν μέσα σε νυχτερινό κέντρο μαζί με μία γυναίκα. Κάποια στιγμή, ο δράστης πήγε και του είπε να πάνε έξω να μιλήσουν. Το θύμα βγήκε έξω από το μαγαζί και ο δράστης τον μαχαίρωσε στην κοιλιά.

Ο 37χρονος Βούλγαρος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ωστόσο, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και ο άνδρας κατέληξε.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που σκότωσε τον 37χρονο.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του.

Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με δεδομένο και το παρελθόν του θύματος, ωστόσο όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.