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ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρo

Οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρo
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η Πυροσβεστική με ενημέρωση της τόνισε ότι 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρo στην χώρα.

Συγκεκριμένα, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

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Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

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