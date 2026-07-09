Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρo
Οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα
Η Πυροσβεστική με ενημέρωση της τόνισε ότι 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρo στην χώρα.
Συγκεκριμένα, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
🔥 34 αγροτοδασικές #πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
🔗https://t.co/vCLC5MhZnq pic.twitter.com/LrhI5FAA5Y— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026
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