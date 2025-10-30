Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Επαγγελματικά» άνοιξαν και έκλεψαν αυτοκίνητο σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα

Δύο δράστες αφαίρεσαν το όχημα με γρήγορες κινήσεις

Περιστέρι: «Επαγγελματικά» άνοιξαν και έκλεψαν αυτοκίνητο σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα
DEBATER NEWSROOM

Μία «επαγγελματική» και καλά σχεδιασμένη κλοπή αυτοκινήτου σημειώθηκε πρόσφατα στο Περιστέρι, όπου οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα όχημα σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει δύο συνεργούς να ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου, να το βάζουν μπρος και να εξαφανίζονται μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά με το όχημα.

Το συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν αυξημένη αστυνόμευση και μέτρα ασφαλείας. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς οι κλοπές αυτοκινήτων φαίνεται να αυξάνονται.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και ζητούν πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό των δραστών.

