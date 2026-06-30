Ηγουμενίτσα: O δυνατός αέρας ξήλωσε πάνελ και σήκωσε δέντρα (Βίντεο)

Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα βρέθηκε η Ηγουμενίτσα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την κίνηση των πολιτών στην πόλη.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Δαγκλή, όπου η σφοδρότητα του ανέμου είχε ως αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένα μεγάλο μεταλλικό πάνελ.

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Το αντικείμενο κατέπεσε με ορμή πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας τους σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, από την πτώση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός διερχόμενου πολίτη ή οδηγού.

Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο μετέβησαν εσπευσμένα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να τεμαχίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη μεταλλική κατασκευή, αποκαθιστώντας την ασφάλεια για τους πεζούς και την κυκλοφορία των οχημάτων.

Πτώση δέντρου στη Λεωφόρο 49 Μαρτύρων

Παράλληλα, η κακοκαιρία «χτύπησε» και τη Λεωφόρο 49 Μαρτύρων.

Εκεί, ένας μεγάλος κορμός δέντρου ξεριζώθηκε από τους ανέμους και κατέληξε στο οδόστρωμα. Παρά την επικινδυνότητα του συμβάντος, καθώς πρόκειται για κεντρικό άξονα, ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα ούτε αναφέρθηκαν φθορές σε διερχόμενα οχήματα.

Οι τοπικές Αρχές εφιστούν την προσοχή των οδηγών και των πεζών, καλώντας τους να μετακινούνται με ιδιαίτερη σύνεση, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παραμένει ο κίνδυνος νέων πτώσεων κλαδιών, δέντρων ή κακώς στερεωμένων αντικειμένων.