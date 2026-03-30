Πέλλα: Νεκρός 54χρονος οδηγός οχήματος που εξετράπη της πορείας του

Τη ζωή του έχασε 54χρονος όταν το ΙΧ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, σε αγροτικό δρόμο στο Ριζό, στο δήμο Σκύδρας Πέλλας.

Τον 54χρονο απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις του η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.