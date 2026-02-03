Πειραιάς: Συναγερμός για την εξαφάνιση 64χρονου

Εξαφανίστηκε ο Ιωάννης Λεπίδας, 64 ετών, την Πέμπτη (29/01) από την περιοχή του Πειραιά.

Σήμερα, Τρίτη (03/02), ενημερώθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου, διότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιωάννης Λεπίδας έχει ύψος 1.80 μ., αδύνατος, είναι καραφλός και έχει καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο μπουφάν, χακί πουλόβερ, μαύρη φόρμα και λευκά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.