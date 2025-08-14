Πειραιάς: “Μπλόκο” του ΠΑΜΕ στο λιμάνι για άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες (βίντεο, φωτογραφίες)
Κλούβες των ΜΑΤ στο σημείο
Την αποβίβαση των επιβατών του «Crown Iris» από το Ισραήλ επιχείρησαν να μπλοκάρουν τα μέλη του ΠΑΜΕ, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά.
Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη 12 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών.
Παράλληλα η τροχαία προχώρησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη κινητοποίηση για το «Crown Iris» πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στον Βόλο.
