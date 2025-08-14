Πειραιάς: “Μπλόκο” του ΠΑΜΕ στο λιμάνι για άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες (βίντεο, φωτογραφίες)

Την αποβίβαση των επιβατών του «Crown Iris» από το Ισραήλ επιχείρησαν να μπλοκάρουν τα μέλη του ΠΑΜΕ, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στην πύλη Ε12 στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη 12 προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποβίβαση των Ισραηλινών τουριστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα η τροχαία προχώρησε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων. ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη κινητοποίηση για το «Crown Iris» πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στον Βόλο.