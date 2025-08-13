Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ αύριο στο λιμάνι του Πειραιά: «ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού»

Σε κινητοποίηση αύριο, Πέμπτη (14/08) στις 07:00 στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε12, καλεί το ΠΑΜΕ, ώστε να καταγγείλουν την εν εξελίξει γενοκτονία στην Παλαιστίνη και να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

Σε κινητοποίηση, την Πέμπτη στις 7 π.μ. στο λιμάνι του Πειραιά (πύλη Ε12) καλεί το ΠΑΜΕ, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris». «ΣΤΟΠ στην εμπλοκή και στη στήριξη της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού. Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο! Να γυρίσει πίσω! Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου!», διαμηνύει. Μετά από μια σειρά στάσεις σε διαφορετικά νησιά, το «Crown Iris» πρόκειται να δέσει την Πέμπτη στον Πειραιά και ο λαός της Αττικής ετοιμάζεται να το «υποδεχτεί».