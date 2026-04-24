Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έξι μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε» έξι μαχητές της Χεζμπολάχ σε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή Μπιντ Τζμπάιλ, στο νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις στις οποίες ανέφερε ότι έπληξε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα που πλησίαζε την είσοδο της πόλης Καντάρα και ένα δεύτερο μέσα στην πόλη.