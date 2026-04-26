Λίβανος: Ισραηλινοί στρατιώτες βανδάλισαν το χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ – Κατέστρεψαν ηλιακά πάνελ και ξερίζωσαν ελαιόδεντρα

Στη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας προχωρούν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού υλικού που εμφανίζει στρατιώτες να προβαίνουν σε αυθαίρετες καταστροφές υποδομών στο χωριό Ντεμπέλ του νοτίου Λιβάνου.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά καταγγελιών που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά των μονάδων επί του πεδίου σε μη εκκενωμένες κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν λιβανέζικα Μέσα Ενημέρωσης, ισραηλινά στρατιωτικά μηχανήματα κατέστρεψαν εσκεμμένα φωτοβολταϊκά συστήματα στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ. Πρόκειται για μια κοινότητα που δεν έχει λάβει εντολή εκκένωσης, καθώς δεν θεωρείται άμεσο πεδίο συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ. The IDF says it is investigating after footage published by Lebanese media showed military excavators damaging solar panels in the Christian village of Debel in southern Lebanon.



"The actions seen in the video do not align with the values of the IDF and the conduct expected of… pic.twitter.com/j2FKfIdb6g— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 25, 2026

Επιπλέον, αναφορές από την περιοχή κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές που υπερβαίνουν τις ενεργειακές υποδομές, περιλαμβάνοντας:

Δίκτυα ύδρευσης και οδικό δίκτυο.

Κατοικίες και γεωργικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Θρησκευτικά σύμβολα:

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα προκλήθηκε κατακραυγή για την καταστροφή αγάλματος του Ιησού στο ίδιο χωριό από στρατιώτη.

Η επίσημη θέση του ισραηλινού στρατού

Η ηγεσία των IDF έσπευσε να πάρει αποστάσεις από τις ενέργειες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τις ως «ασύμβατες με τις αξίες του στρατεύματος» και τη δέουσα συμπεριφορά των στρατιωτών.

«Η υπόθεση διερευνάται πλήρως και, βάσει των πορισμάτων, θα επιβληθούν οι ανάλογες πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Διπλωματικός και επιχειρησιακός προβληματισμός

Το περιστατικό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών σε περιοχές όπου παραμένει ο πληθυσμός. Σε μια περίοδο εξαιρετικά εύθραυστης ισορροπίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω εντάσεις με τις τοπικές κοινότητες.

Η στοχοποίηση υποδομών σε χριστιανικά χωριά προσδίδει μια επιπλέον ευαισθησία στο ζήτημα, προκαλώντας διεθνή προσοχή.

Η έκβαση της ισραηλινής έρευνας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τον βαθμό απόδοσης ευθυνών για τις αυθαιρεσίες που καταγράφηκαν.