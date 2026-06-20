Πειραιάς: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 77χρονο που απείλησε δύο άτομα με τρίαινα για μία θέση στάθμευσης

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 77χρονο που απείλησε δύο άτομα με τρίαινα για μία θέση στάθμευσης στον Πειραιά ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA φαίνονται οι κινήσεις του 77χρονου την ώρα που διαπληκτίστηκε με δύο αδέλφια, 38 και 42 ετών, για μια θέση στάθμευσης στην πιλοτή μιας πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6).

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Ειδικότερα, το συμβάν σημειώθηκε οδό Μπιζανίου στον Πειραιά με τον 77χρονο να ξεκινά καυγά με έναν 44χρονο και έναν 38χρονο για μία θέση πάρκινγκ. Η κατάσταση ξέφυγε στα επόμενα λεπτά με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αρπάξει μία τρίαινα (!) και προσπάθησε να χτυπήσει τα δύο αδέλφια χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει.

Οι δύο άνδρες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 77χρονο και να τον οδηγούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά.

Εις βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.