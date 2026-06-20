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Πακιστάν: Στην Ελβετία την Κυριακή 21/6 «συνομιλίες τεχνικού επιπέδου» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία η Τεχεράνη

Πακιστάν: Στην Ελβετία την Κυριακή 21/6 «συνομιλίες τεχνικού επιπέδου» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Unsplash
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Στο γεγονός ότι τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα πραγματοποιηθούν στην Ελβετία την Κυριακή στάθηκε το Πακιστάν.

«Σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ, θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας στις 21 Ιουνίου», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ιράν.

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Ιράν: Θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της χώρας μεταβαίνει στην Ελβετία για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία τους για τον πόλεμο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται στο ρεπορτάζ του έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών. Το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή, αλλά ακυρώθηκε.

Η νέα ανακοίνωση ήρθε λίγο αφότου η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ έκλεισε ξανά, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαχέι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι «Οποιοδήποτε μνημόνιο ή συμφωνία δοκιμάζεται τελικά όταν εισέρχεται στη φάση εφαρμογής».

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