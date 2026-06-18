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Ηλικιωμένος με… τρίαινα στον Πειραιά επιτέθηκε σε δύο αδέλφια για μία θέση πάρκινγκ (εικόνα)

Ο 77χρονος "Ποσειδώνα" ενεπλάκη σε καυγά με δύο άτομα το μεσημέρι της Τετάρτης

Ηλικιωμένος με… τρίαινα στον Πειραιά επιτέθηκε σε δύο αδέλφια για μία θέση πάρκινγκ (εικόνα)
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 12:18

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/6) όταν ηλικιωμένος με τρίαινα επιτέθηκε σε δύο αδέλφια στον Πειραιά.

Ειδικότερα, το συμβάν σημειώθηκε οδό Μπιζανίου στον Πειραιά με τον 77χρονο να ξεκινά καυγά με έναν 44χρονο και έναν 38χρονο για μία θέση πάρκινγκ. Η κατάσταση ξέφυγε στα επόμενα λεπτά με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να αρπάξει μία τρίαινα (!) και προσπάθησε να χτυπήσει τα δύο αδέλφια χωρίς ευτυχώς να τα καταφέρει.

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Οι δύο άνδρες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 77χρονο και να τον οδηγούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά.

Φωτογραφία

Εις βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

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