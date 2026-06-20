Δύο συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «Skunk» στην Αθήνα

Στη σύλληψη δυο ατόμων για διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «Skunk» στην Αθήνα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, στην Αθήνα, -2- άτομα, κατηγορούμενα για κατοχή και διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «Skunk» στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

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Πρόκειται για αλλοδαπό ηλικίας 30 ετών, καθώς και 28χρονη ημεδαπή, για τους οποίους προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (19-06-2026), οι ανωτέρω κατελήφθησαν σε περιοχή της Αθήνας, να κατέχουν από κοινού στο πορτμπαγκάζ ταξί, με σκοπό τη διακίνηση, -8- συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους -9.360- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-9- κιλά και -360- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

αυτοκίνητο ταξί,

-18.000- ευρώ,

-5- κινητά τηλέφωνα,

μπρελόκ κλειδιά και

-2- χάρτινες κούτες και τεμάχιο από πεπιεσμένο χαρτόνι με επικολλημένο φύλλο carbon.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίος ο 30χρονος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ληστείας, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγειονομικών διατάξεων, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.