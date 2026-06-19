Μεγαλώνει η αγωνία για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή της

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR οι Αρχές φαίνεται να εντόπισαν στο σπίτι του ενοικιαστή της ίχνη αίματος, με τον ίδιο να έχει εξαφανιστεί και να τον αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές.

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Οι κηλίδες αίματος φαίνεται να εντοπίστηκαν σε δυο σημεία, ενώ αυτές πάνω στην τηλεόραση φέρεται να ανήκουν στην Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Χάθηκαν τα ίχνη του νοικάρη και βασικού υπόπτου – Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη καθώς χάθηκαν τα ίχνη και του νοικάρη.που αποτέλεσε ένας από τους βασικούς μάρτυρες και υπόπτους.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της, ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί, έχει και αυτός εξαφανιστεί.

Η εξαφάνισή του έγινε χθες (18/6) το πρωί και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Κατά τις ίδιες πηγές, η Αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης και πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε στην Αστυνομία πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, κάτι που αναφέρεται και στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως, υποστηρίζει η συνάντηση με την 45χρονη έγινε μία ημέρα πριν, δηλαδή το απόγευμα της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Mega, ο αδερφός της αγνοούμενης ανέφερε πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Το δήλωσε στην Αστυνομία, στοιχείο αναφέρεται στο Missing Alert. Ο ενοικιαστής όμως και η γυναίκα που υποστηρίζει πως είδε την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε στάση λεωφορείου πριν χαθούν τα ίχνη της, επιμένουν πως όλα αυτά εκτυλίχθηκαν μία μέρα νωρίτερα από εκείνη που δήλωσε ο αδερφός της, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στοιχείο που δίνουν και οι δύο, αν και αναφέρονται σε διαφορετική ημερομηνία. Τόσο ο εργάτης που μιλάει για τις 30 Μαΐου όσο και ο ενοικιαστής που αναφέρεται στα όσα είδε μία μέρα νωρίτερα, είπαν πως η γυναίκα κρατούσε μία σακούλα με αυγά.

Υπενθυμίζεται πως η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Έπειτα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα.