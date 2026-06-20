Φωτιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση δυο οικισμών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στον Αλμυροπόταμο Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, από το 112 έγινε γνωστό προς τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να απομακρυνθούν προς τα Στύρα.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αλμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι απομακρυνθείτε προς Στύρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:08 και εξελίσσεται νότια της περιοχής του Αλμυροπόταμου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Λόγω της πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρμυροπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».