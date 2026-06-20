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ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
DEBATER NEWSROOM

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε πως 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Συγκεκριμένα, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από Ω/18:00/19-06-2026 έως Ω/18:00/20-06-2026 εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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