Πειραιάς: Κρατούμενος απαγχονίστηκε στις τουαλέτες των κρατητηρίων του Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου

Με τη μπλούζα του απαγχονίστηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18/9 αλλοδαπός κρατούμενος στις τουαλέτες των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη -5- συγκρατούμενοί του.

Το θύμα είχε συλληφθεί από το μεσημέρι της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι ο άνδρας, κατά τον χρόνο κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Επίσης, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.