ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Συνελήφθη 71χρονος που χτύπησε τη σύζυγο και την κόρη του

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε πριν λίγες σε χωριό του Βάλτου στην Αμφιλοχία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το agriniopress.gr, ένας 71χρονος φέρεται να χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο την σύζυγο του.

Όμως δεν περιορίστηκε η βίαιη συμπεριφορά στη σύζυγο του, καθώς φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε και την κόρη του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και συνέλαβε τον άνδρα. Ο κατηγορούμενος πέρασε αυτόφωρο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ψυχιάτρους.

ΕΛΛΑΔΑ

