Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα – Ήταν γονείς και γιος

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη θάλασσα, στο ύψος της πύλης Ε2. Από το όχημα ανασύρθηκαν νεκροί ένας 82χρονος άνδρας, η ηλικιωμένη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ειδικών δυτών και σκαφών, προκειμένου να εντοπιστούν και να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

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Παρά την επιχείρηση ανάσυρσης, και οι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην πύλη Ε2

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες του Λιμενικού, το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα με τρεις ανθρώπους στο εσωτερικό του.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης των επιβαινόντων.

Κατά τις νεότερες πληροφορίες, αρχικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 45χρονος γιος της οικογένειας.

Στη συνέχεια, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών προχώρησαν στην ανάσυρση του αυτοκινήτου και στον απεγκλωβισμό των δύο ηλικιωμένων γονέων του, οι οποίοι επίσης ανασύρθηκαν νεκροί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ο 82χρονος πατέρας.

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Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν:

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Ιδιωτικά σκάφη που συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στον εντοπισμό των τριών επιβαινόντων και στην ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα.

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Εξετάζονται οι συνθήκες της πτώσης – Η έντονη βροχόπτωση

Τα ακριβή αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 82χρονος οδηγός να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Νωρίτερα στην περιοχή του Πειραιά είχε σημειωθεί έντονη βροχόπτωση, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τις συνθήκες οδήγησης.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η κακοκαιρία προκάλεσε το δυστύχημα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στο νερό.