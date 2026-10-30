Πειραιάς: Ο περίεργος διαρρήκτης που μπουσουλάει μέσα σε εστιατόριο (βίντεο)
Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του άνδρα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας
Ένα περίεργο περιστατικό διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στον Πειραιά, με πρωταγωνιστή έναν διαρρήκτη που φαίνεται να προσπαθεί να κινηθεί μέσα σε εστιατόριο μπουσουλώντας για να μην τον εντοπίσουν. Ωστόσο δεν έχει αντιληφθεί τις κάμερες ασφαλείας.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ο άνδρας εισέρχεται στον χώρο και κινείται στα τέσσερα, σε μια προσπάθεια που προκαλεί εντύπωση.
Ωστόσο, αυτό που φαίνεται πως δεν υπολόγισε είναι ότι οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν τις κινήσεις του, με αποτέλεσμα να αποτυπωθεί η παρουσία του στο εσωτερικό του εστιατορίου.
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Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος δημοσίευσαν το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας τη βοήθεια των χρηστών για τον εντοπισμό του.
Μάλιστα, στην ανάρτησή τους απευθύνονται στο κοινό με χιούμορ, καλώντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κάνει τα «μαγικά» του, προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος που εμφανίζεται στο βίντεο.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς του άνδρα, ενώ οι ιδιοκτήτες ελπίζουν ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο θα βοηθήσει στην αναγνώρισή του.
πηγή στην Google
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