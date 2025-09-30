Πειραιάς: Χειροπέδες σε 27χρονη-μέλος σπείρας που ξάφριζε σπίτια σε Πεύκη, Κηφισιά και Αργυρούπολη

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης, πρωινές ώρες της 25-9-2025 στον Πειραιά, 27χρονη, κατηγορούμενη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -2- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών από οικίες και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε η 27χρονη, πρωινές ώρες της 25-9-2025 στον Πειραιά από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 24-9-2025, η συλληφθείσα από κοινού με έτερο μέλος της εγκληματικής ομάδας, αφαίρεσε δύο κλιματιστικές μονάδες από πυλωτή οικίας στην περιοχή της Λυκόβρυσης και αφού ταυτοποιήθηκε, αναζητούνταν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από τα μέσα Αυγούστου, κινούμενα με επιχειρησιακό όχημα, εντόπιζαν οικίες-στόχους και αφαιρούσαν αντικείμενα από το εσωτερικό των οικιών αλλά και τις αυλές τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης-Λυκόβρυσης, εξιχνιάστηκαν -4- περιπτώσεις κλοπών σε Πεύκη, Κηφισιά και Αργυρούπολη.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.