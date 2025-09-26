Χανιά: Το «Έλυρος» επιστρέφει στη Σούδα λόγω αδιαθεσίας επιβάτιδας

Το πλοίο «Έλυρος» επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας λίγα λεπτά μετά τον απόπλου για Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι επιβάτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι η επιστροφή ήταν απαραίτητη, καθώς μία γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και ζήτησε να αποβιβαστεί.

Στο λιμάνι την περίμενε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ το πλοίο, που δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί από τη Σούδα, συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο προς Πειραιά.

