Εξάρθρωση σπείρας Ρομά στην Αττική, 8 συλλήψεις – Είχαν κάνει 58 διαρρήξεις σπιτιών και τηλεφωνικές απάτες με λεία σχεδόν μισό εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα Τρίτη 30/6 μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της σπείρας που είναι Ρομά εμπλέκονται σε σειρά κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες στην Αττική.

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Επίσης, τα μέλη της σπείρας Ρομά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η δράση της εγκληματικής οργάνωσης άρχισε στα μέσα του 2025. Μάλιστα, η λεία της σπείρας Ρομά από την παράνομη δράση της ανέρχεται σε 455.000 ευρώ.

Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί 58 περιπτώσεις κλοπών και εξαπάτησης, ενώ η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.