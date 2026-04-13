Παξοί: Νεότερα για το τροχαίο με θύμα τον 15χρονο – Δίνει μάχη για τη ζωή του ο 17χρονος φίλος του
Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα - Πληροφορίες ότι δεν φορούσαν κράνος
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 15χρονο στους Παξούς προσπαθούν να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί.
Το τραγικό τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας.
Η μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 15χρονος και στην οποία επέβαινε και ένας 17χρονος φίλος του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και τον θάνατο του 15χρονου.
Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.
Εν τω μεταξύ, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ και αυτός και ο 17χρονος φαίνεται πως δεν φορούσαν κράνη.
