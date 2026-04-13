Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Νεότερα για το τροχαίο με θύμα τον 15χρονο – Δίνει μάχη για τη ζωή του ο 17χρονος φίλος του

Ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα - Πληροφορίες ότι δεν φορούσαν κράνος

Παξοί: Νεότερα για το τροχαίο με θύμα τον 15χρονο – Δίνει μάχη για τη ζωή του ο 17χρονος φίλος του
DEBATER NEWSROOM

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τον 15χρονο στους Παξούς προσπαθούν να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί.

Το τραγικό τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, στην επαρχιακή οδό Γαΐου–Λάκκας.

Η μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο 15χρονος και στην οποία επέβαινε και ένας 17χρονος φίλος του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση και τον θάνατο του 15χρονου.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Εν τω μεταξύ, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι ο 15χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ και αυτός και ο 17χρονος φαίνεται πως δεν φορούσαν κράνη.

Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες – ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρα (Εικόνες)
Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες – ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρα (Εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα 13/4 στα Καρναζέικα Αργολίδας. Σύμφωνα με το argolida24.gr, αυτοκίνητο που κινείτο στην περιοχή, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε συστήματα ποτίσματος και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε δύο μεγάλα δέντρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας […]

