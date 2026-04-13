Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Τραγικό τροχαίο στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα
Ντία Μούλου

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα 12/4 στους Παξούς, όπου ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το ανήλικο αγόρι οδηγούσε μοτοσικλέτα έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του και ο 17χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ