Τραγικό τροχαίο στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μοτοσικλέτα

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα 12/4 στους Παξούς, όπου ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το ανήλικο αγόρι οδηγούσε μοτοσικλέτα έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να χάσει τη ζωή του και ο 17χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.

