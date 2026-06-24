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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών

Ο σχολιασμός από τον Όμιλο Πουκαμισά

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:12

Στα Ιταλικά εξετάστηκαν σήμερα (24/6) οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Όμιλος Πουκαμισάς έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά:

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them_italika_20260624Λήψη

Οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με τα Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου) ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον κύκλο εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

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