Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών

Στα Ιταλικά εξετάστηκαν σήμερα (24/6) οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 καθώς συνεχίζονται οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Όμιλος Πουκαμισάς έδωσε στη δημοσιότητα τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά:

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Οι εξετάσεις των Ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με τα Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου) ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τον κύκλο εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.