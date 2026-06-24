Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Ο 43χρονος προσπάθησε με κάθε τρόπο να εξαφανίσει τα ίχνη του”

Από τα πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά οι έρευνες της Αστυνομίας είχαν επικεντρωθεί στον 43χρονο που κατηγορείται για το στυγερό έγκλημα.

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στο EΡTnews, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξαρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή κρίθηκε απολύτως κατανοητή από τις Αρχές, δεδομένου ότι ο αδελφός της, που αποτελούσε το βασικό μέλος της οικογένειάς της, νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα σε νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με την ίδια, ωστόσο, μέσα στα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα από τη δήλωση εξαφάνισης οι αστυνομικοί είχαν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να εντοπίσουν.

Ο κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, αλλά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το θύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου.

«Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων ή με το κίνητρο της δολοφονίας, η Κωνταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Όπως ανέφερε, θα εξεταστεί τόσο το κίνητρο που οδήγησε τον κατηγορούμενο στις πράξεις του όσο και το ενδεχόμενο να υπήρξε οποιαδήποτε μορφή συνδρομής, γνώσης ή υπόθαλψης από τρίτα πρόσωπα.

Σχολιάζοντας τη στάση της συζύγου του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να εξακολουθεί να τον στηρίζει, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε ότι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση.

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Επίσης, επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους κατοίκους να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική ενέργεια.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία μόνο μία φορά για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, στοιχείο που συνέβαλε στο να μη θεωρείται ύποπτος από το περιβάλλον του.

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Επιπλέον, όπως επισήμανε, η ομολογία του κατηγορουμένου, η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία συμφωνεί με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, συνθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο ενδείξεων σε βάρος του.