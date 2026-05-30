Μηχανική βλάβη στο “Ήλιδα Ντόλφιν” – Πάει με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς
Καλές οι καιρικές συνθήκες
Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή παρουσίασε το “Ήλιδα Ντόλφιν” με αποτέλεσμα να οδηγηθεί προς το λιμάνι των Παξών έχοντας 48 επιβάτες και 6 άτομα προσωπικό.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το «Ήλιδα Ντόλφιν» κατευθύνεται – εξαιτίας της μηχανικής βλάβης – με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς. Εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα εξεταστεί πότε θα μπορέσει να εκτελέσει επόμενο δρομολόγιο.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις