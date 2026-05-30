Μηχανική βλάβη στο “Ήλιδα Ντόλφιν” – Πάει με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς

Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή παρουσίασε το “Ήλιδα Ντόλφιν” με αποτέλεσμα να οδηγηθεί προς το λιμάνι των Παξών έχοντας 48 επιβάτες και 6 άτομα προσωπικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το «Ήλιδα Ντόλφιν» κατευθύνεται – εξαιτίας της μηχανικής βλάβης – με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς. Εκεί θα γίνουν οι απαραίτητες επισκευές, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα εξεταστεί πότε θα μπορέσει να εκτελέσει επόμενο δρομολόγιο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.