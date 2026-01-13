Πάτρα: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Τα δύο σενάρια που εξετάζονται από τις Αρχές

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου όταν εξαφανίστηκε από περιοχή της Πάτρας.

Οι αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία με τις έρευνες να έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα καθώς η νεαρή φέρεται να πήρε ταξί με προορισμό την πρωτεύουσα και στόχο να φύγει για το εξωτερικό.

Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των Αρχών υπάρχουν δύο σενάρια:

-Είτε το κορίτσι να άφησε πίσω της τη ζωή στην Ελλάδα, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας, όπως αναφέρουν και φίλες του κοριτσιού, και έφυγε.

-Ή έχει πέσει θύμα διαδικτυακής γνωριμίας με άγνωστους σκοπούς, και εδώ μπαίνει στο κάδρο ο άνδρας που φαίνεται από κάμερα ασφαλείας να μιλά με τη Λόρα, έχοντας μαζί του ένα άλλο ανήλικο κορίτσι. Έτσι εξετάζεται αν είναι θύμα «ψαρέματος», δηλαδή ο εν λόγω άνδρας να χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» το άλλο κορίτσι για να πλησιάσει τη Λόρα.

Η Λόρα και η οικογένειά της είχαν μετακομίσει από τη Γερμανία στην Πάτρα πριν από τρία χρόνια, μια μετάβαση που φαίνεται να δυσκόλεψε την 16χρονη. Φίλη της, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα, αναφέρει ότι είχε πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα και καλλυντικά, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο, απαντώντας πως απλώς δεν τα ήθελε πια.

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που εθεάθη η 16χρονη, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα. Ο άνδρας, που είναι άγνωστος στην οικογένεια, αναζητείται από την Ασφάλεια για να λύσει το θρίλερ της εξαφάνισης της έφηβης, προσπαθώντας να τον ταυτοποιήσουν από την πινακίδα του αυτοκινήτου του.

Πριν εξαφανιστεί – το ίδιο πρωί – έσβησε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε τη σχολική της τσάντα και δήθεν πήγε για μάθημα. Κινήσεις που δύσκολα θα σκεφτόταν ένα παιδί μόνο του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν μαθητές που την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, αλλά όχι στη σχολική αίθουσα.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της κατάθεση συμμαθήτριάς της. Η 16χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως έχει έναν αδελφό στη Γερμανία, που ποτέ δεν έχει γνωρίσει, και θέλει να τον ψάξει. Από το δωμάτιο της κοπέλας λείπει το διαβατήριό της.

Οι γονείς της έχουν απευθύνει έκκληση προς το κορίτσι να επικοινωνήσει μαζί τους, διαβεβαιώνοντας ότι δεν της κρατούν κακία και επιθυμούν μόνο την ασφαλή επιστροφή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να υποδηλώνουν τη θέση της, ενώ ερευνάται αν κάποιος την καθοδήγησε στην εξαφάνισή της, καθώς το σχέδιο της διαφυγής φαίνεται περίπλοκο για ένα 16χρονο κορίτσι να το έχει οργανώσει μόνο του.