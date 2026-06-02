Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου στα Οινόφυτα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 15χρονου στα Οινόφυτα όπως ανέφερε η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος εξαφανίστηκε στις 29/5, με τις Αρχές να ενημερώνονται σήμερα (2/6) για αυτή την εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 29/05/2026 εξαφανίστηκε από τα Οινόφυτα, ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 2/6/2026 για την εξαφάνιση και προέβη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Το βάρος και το ύψος δεν έχουν διευκρινιστεί, επομένως οι αριθμοί που αναφέρονται είναι κατά προσέγγιση. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση, του Ιμάντ (ον.) Ιμπραχίμ (επ.) θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Μάθετε περισσότερα για το Amber Alert Hellashttp://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:ambert-alert-hellas

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

email:[email protected]