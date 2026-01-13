Αγωνία για τη 16χρονη: Ο μυστηριώδης άνδρας που τη συνάντησε πριν εξαφανιστεί από την Πάτρα – Γιατί η ΕΛΑΣ την αναζητά στην Αθήνα
Τι είπε η οδηγός του ταξί που έφερε στου Ζωγράφου το κορίτσι
Εντείνεται η αγωνία σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου, με τις Αρχές να την αναζητούν στην Αθήνα.
Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που εθεάθη η 16χρονη, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα.
Πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα, με βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER να καταγράφει τις συνομιλίες της ανήλικης με τον ηλικιωμένο, πριν αυτή εξαφανιστεί.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, η κοπέλα φορά κουκούλα, ενώ ο άνδρας έχει γείρει μπροστά, ενώ μοιάζει σαν να μετρά χρήματα.
Η τελευταία εικόνα που έχει η αστυνομία από τη Λόρα είναι στην οδό Σώμερσετ στο Ρίο, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο της. Η κάμερα στο κατάστημα, έχει καταγράψει τις κινήσεις της.
Λίγα λεπτά μετά από αυτή τη συνάντηση, η 16χρονη επιβιβάζεται σε ταξί – που έχει κλείσει από την προηγούμενη μέρα – και από την Πάτρα φτάνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Ζωγράφου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής βαφόταν.
«Δεν ανταλλάξαμε καμία κουβέντα μέχρι τον προορισμό μας. Έβγαλε τα καλλυντικά της και βαφόταν. Δεν φαινόταν παιδάκι, φαινόταν σαν φοιτήτρια. Έχω δώσει κατάθεση στην αστυνομία», λέει η οδηγός του ταξί.
Ο άνδρας, που είναι άγνωστος στην οικογένεια, αναζητείται από την Ασφάλεια για να λύσει το θρίλερ της εξαφάνισης της έφηβης, προσπαθώντας να τον ταυτοποιήσουν από την πινακίδα του αυτοκινήτου του.
«Η Λόρα πήγε στο σχολείο και δεν ήρθε στο σπίτι. Η αστυνομία ψάχνει. Έλεγξε αεροδρόμια, καμία πληροφορία. Δεν έχει φύγει με αεροπλάνο», λέει στο STAR ο μπαμπάς της.
Ως ανήλικη δεν θα μπορούσε να πετάξει μόνη της. Μήπως ο μυστηριώδης άνδρας της πούλησε πλαστά έγγραφα για να ταξιδέψει; Το ερώτημα αυτό είναι στο τραπέζι της έρευνας.
Λίγες μέρες πριν, η Λόρα πήγε σε ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει τα κοσμήματά της, ενώ αγόρασε από συμμαθήτριά της ένα κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να σβήσει κάθε ίχνος.
Πριν εξαφανιστεί – το ίδιο πρωί – έσβησε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε τη σχολική της τσάντα και δήθεν πήγε για μάθημα. Κινήσεις που δύσκολα θα σκεφτόταν ένα παιδί μόνο του.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν μαθητές που την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, αλλά όχι στη σχολική αίθουσα.
Η αστυνομία έχει στα χέρια της κατάθεση συμμαθήτριάς της. Η 16χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως έχει έναν αδελφό στη Γερμανία, που ποτέ δεν έχει γνωρίσει, και θέλει να τον ψάξει. Από το δωμάτιο της κοπέλας λείπει το διαβατήριό της.
