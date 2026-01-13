Αγωνία για τη 16χρονη: Ο μυστηριώδης άνδρας που τη συνάντησε πριν εξαφανιστεί από την Πάτρα – Γιατί η ΕΛΑΣ την αναζητά στην Αθήνα

Εντείνεται η αγωνία σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου, με τις Αρχές να την αναζητούν στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι την τελευταία φορά που εθεάθη η 16χρονη, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα.

Πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε συνάντηση με έναν μυστηριώδη άνδρα, με βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER να καταγράφει τις συνομιλίες της ανήλικης με τον ηλικιωμένο, πριν αυτή εξαφανιστεί.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η κοπέλα φορά κουκούλα, ενώ ο άνδρας έχει γείρει μπροστά, ενώ μοιάζει σαν να μετρά χρήματα.