Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο άτομα που θα διακινούσαν ναρκωτικά στο Καρναβάλι

Η Δίωξη Ναρκωτικών Πάτρας προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να σχεδίαζε τη διάθεση χαπιών ecstasy και ποσοτήτων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση ακόμη ενός ατόμου που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Δύο συλλήψεις – αναζητείται ο φερόμενος «εγκέφαλος»

Όπως μεταδίδει το tempo24, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε δύο κατοικίες στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα. Οι δύο συλληφθέντες, αλβανικής υπηκοότητας, φέρονται να δρούσαν μαζί με ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται και σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται ο βασικός οργανωτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι συλληφθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για διακίνηση την περίοδο του Καρναβαλιού. Το άτομο που καταζητείται είναι γνωστό στις αρχές και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τους ελέγχους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ κατασχέθηκε και όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.