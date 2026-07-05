Πιερία: Εξιχνιάστηκε ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ από πωλητή

Ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος επαγγελματία πωλητή κοσμημάτων, που έγινε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου 2026 σε περιοχή της Πιερίας, εξιχνιάστηκε από την αστυνομία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ανδρών για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρησμού και της πλαστογραφίας.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άνδρες και 1 γυναίκα, για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της υπόθαλψης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, σε συνεργασία και με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι 5 άνδρες τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, έχοντας διακριτούς ρόλους, με στόχο τη συστηματική διάπραξη κλοπών και διαρρήξεων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Όπως διαπιστώθηκε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, οι 5 άνδρες επιβαίνοντας σε όχημα, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και εκμεταλλευόμενοι ολιγόλεπτη στάση του παθόντα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, ένας εξ αυτών εισήλθε στο όχημα του παθόντα και διέφυγε.

Στη συνέχεια ο παθόντας πιάστηκε από το παράθυρο του εν κινήσει οχήματος και λίγο αργότερα, προκειμένου να διαφύγουν, ο οδηγός του οχήματος προσέκρουσε σε σταματημένο όχημα, με αποτέλεσμα την πτώση του παθόντα στο οδόστρωμα και τον τραυματισμό του.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε καμένο σε περιοχή της Πιερίας και από το εσωτερικό του οχήματος αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, 1 tablet και 1 κινητό τηλέφωνο.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα κλεμμένα κοσμήματα τα διέθεσαν σε ημεδαπό άνδρα, όπου με τη συνδρομή ημεδαπής γυναίκας, τα πούλησαν σε χώρα του εξωτερικού.

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Κατά την είσοδο τους στη χώρα – η γυναίκα μέσω χερσαίων συνόρων και ο άνδρας αεροπορικώς – βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 256.270 ευρώ και 11.315 τουρκικών λιρών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.