Λαμία: Επέστρεψε στο σπίτι του και βρήκε τρία άτομα να τον κλέβουν – Χειροπέδες σε μία γυναίκα

Στη φυλακή οδηγήθηκε μια νεαρή γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για απόπειρα κλοπής σε σπίτι κοντά στην οδό Καποδιστρίου στη Λαμία, μετά από άμεση κινητοποίηση του ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (26/06), όταν ο ένοικος επέστρεψε στο σπίτι του, το οποίο είχε αφήσει ξεκλείδωτο για λίγα λεπτά, και αιφνιδίασε τρία άτομα που είχαν εισβάλει στον χώρο.

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Το χρονικό της διάρρηξης και η συμπλοκή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, στη διάρρηξη συμμετείχαν η νεαρή κοπέλα και δύο άνδρες ηλικίας 19 και 24 ετών. Και οι δύο είναι γνώριμοι των αρχών από παλαιότερη παραβατική δραστηριότητα.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, ο 24χρονος δεν δίστασε να ασκήσει βία. Επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη και σε έναν φίλο του που βρισκόταν στο σημείο, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα προκειμένου να ξεφύγει.

Ωστόσο, οι δύο άνδρες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα και να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Τα ευρήματα των αρχών

Στην κατοχή της γυναίκας που συνελήφθη εντοπίστηκαν κοσμήματα, ένα ρολόι και πέντε χρυσές λίρες.

Καθώς η ίδια δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, οι αρχές εξετάζουν αν τα αντικείμενα αυτά αποτελούν προϊόντα άλλων κλοπών στην περιοχή.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε τη Δευτέρα (29.06) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

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Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή ή μετατροπή, απορρίπτοντας παράλληλα το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης.

Στην ποινή προσμετρήθηκε και το τριήμερο της προσωρινής της κράτησης, με αποτέλεσμα να πάρει τον δρόμο για το σωφρονιστικό κατάστημα.

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Την ίδια ώρα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο συνεργών της, οι οποίοι διέφυγαν και δεν εντοπίστηκαν εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 24χρονος, λόγω της επίθεσης και των τραυματισμών που προκάλεσε, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη βαρύτερη κατηγορία της ληστείας.