Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που 26χρονος επιτίθεται σε ηλικιωμένη σε ασανσέρ για να τη ληστέψει

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη δράση του 26χρονου ο οποίος εισέβαλε σε πολυκατοικίες της Θεσσαλονίκης και λήστευε ηλικιωμένες γυναίκες, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στις 3 Ιουνίου, αποτυπώνεται η στιγμή που ο 26χρονος επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ασανσέρ. Αρχικά φαίνεται παραμόνευε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να την ληστέψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ο 26χρονος, από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου, έκανε συνολικά τέσσερις ληστείες εντός εσωτερικών χώρων οικοδομών, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών. Με τη χρήση σωματικής βίας (σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων επέδειξε ιδιαίτερη βία, με κίνδυνο ζωής των θυμάτων), απέσπασε τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ.

Ο άντρας εντοπίστηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συκεών και συνελήφθη. Μάλιστα, όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί, αρνήθηκε τον έλεγχο ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή χωρίς να τα καταφέρει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.