Τρόμος για 15χρονο στην Πάτρα: Τον χτύπησαν και τον λήστεψαν με σουγιά

Τον τρόμο βίωσε ένας 15χρονος στην Πάτρα, καθώς τον χτύπησαν και τον λήστεψαν με σουγιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Tempo24 ένας 14χρονος Ρουμάνος και ένας 18χρονος Αλβανός προσέγγισε το θύμα τους στην περιοχή των Προσφυγικών και τον λήστεψαν παίρνοντας του το κινητό και χρήματα, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησαν.

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Οι δυο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις Αρχές, ενώ θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Πάτρας.