Έκρηξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών από εκρηκτικό μηχανισμό – Ερευνά η Αστυνομία

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/09) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.gr.

Άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, το οποίο προκάλεσε έκρηξη και φθορά στην πόρτα της τουαλέτας του Τμήματος Γεωλογίας.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία και άμεσα έσπευσε στο σημείο ειδική ομάδα της Ασφάλειας, η οποία ανέλαβε την έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών αλλα και τα κίνητρα της επίθεσης.