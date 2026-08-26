Πάτρα: Στα χέρια των Αρχών καθηγητής για σοβαρή υπόθεση με ανήλικη

Στη σύλληψη καθηγητή σχολείου στην Πάτρα προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από καταγγελία νεαρής κοπέλας για υπόθεση που φέρεται να αφορά την περίοδο από το 2023 έως το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της κοπέλας, η οποία κατά το καταγγελλόμενο διάστημα ήταν ανήλικη.

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Παράλληλα, εξετάζεται η ενδεχόμενη κατοχή από τον συλληφθέντα υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, γνωστού και με τον νομικό όρο «υλικό παιδικής πορνογραφίας».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών Αρχών, οι οποίες ερευνούν τα καταγγελλόμενα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Προς το παρόν δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της δικογραφίας ή για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.