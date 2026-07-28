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ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 3 ανηλίκων αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Απείλησαν ομοεθνείς τους και επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύλληψη 3 ανηλίκων αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας – Απείλησαν ομοεθνείς τους και επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό
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Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους αλλοδαπούς , ηλικίας 16 και 17 ετών, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής (26/7).

Ειδικότερα, οι τρεις νεαροί προσέγγισαν δύο ομοεθνείς τους, οι οποίοι κινούνταν πεζή στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφού τους ακινητοποίησαν, επιχείρησαν με την απειλή αιχμηρών αντικειμένων να τους αφαιρέσουν χρήματα.

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Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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