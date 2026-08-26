Γυναικοκτονία στη Ροδόπη – Αποκλειστικό: Η 44χρονη ετοίμαζε αίτηση διαζυγίου – Η 24χρονη κόρη το έμαθε από τις ειδήσεις

Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας στη Ροδόπη φέρνει στο φως το DEBATER και ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία της 44χρονης.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα είχε επιστρέψει από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχικά, στον Ίασμο Ροδόπης, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια ενός από τα παιδιά της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 44χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε αίτηση διαζυγίου από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η 24χρονη κόρη ενημερώθηκε από τις ειδήσεις

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η πληροφορία ότι η 24χρονη κόρη της οικογένειας φέρεται να έμαθε από τις ειδήσεις πως η μητέρα της είχε δολοφονηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανήλικη κόρη ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές για όσα είχαν συμβεί στο σπίτι της οικογένειας.

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς η 44χρονη είχε προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του 53χρονου για ενδοοικογενειακή απειλή.

Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια αναφέρουν, ωστόσο, ότι το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του κατηγορουμένου έδειχνε να έχει αλλάξει. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και δεν εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά.

Οι αναφορές αυτές αποτυπώνουν αποκλειστικά την εικόνα που είχαν κάτοικοι της περιοχής και δεν αναιρούν την προηγούμενη καταγγελία της 44χρονης ούτε τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

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Κάτοικος στο DEBATER: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον δημοσιογράφο Λάζο Μαντικό και το DEBATER, περιέγραψε την εικόνα που είχε σχηματίσει για το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα.

«Δεν είχε δώσει δικαιώματα ο συγκεκριμένος. Τους βλέπαμε μαζί να πηγαίνουν στα χωράφια. Είχαν γη και οι δύο στην περιοχή. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Εκτός κινδύνου ο 53χρονος

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, αυτοτραυματιζόμενος και πίνοντας πετρέλαιο.

Ο κατηγορούμενος έχει διαφύγει τον κίνδυνο και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

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Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της γυναικοκτονίας και όσα προηγήθηκαν.

Ρεπορτάζ: Λάζος Μαντικός