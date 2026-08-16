Χανιά: Τρεις ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν οι κηδεμόνες τους

Τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο στα Χανιά, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη των κηδεμόνων τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Αυγούστου 2026, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές των Χανίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις ανήλικοι είχαν προμηθευτεί και καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά τους στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, οι οποίοι είναι οι κηδεμόνες των ανηλίκων.

Πρόκειται συγκεκριμένα για δύο άνδρες ηλικίας 45 και 54 ετών και μία γυναίκα 51 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε υπόθεση για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα προστασίας ανηλίκων και την έκθεση.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι προμηθεύτηκαν το αλκοόλ και κατέληξαν στο νοσοκομείο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.