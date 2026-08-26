Δυτική Αχαΐα: Επιχείρηση διάσωσης 14χρονου που έπεσε από μεγάλο ύψος στην παραλία Νιφορέικα

Επιχείρηση για την παροχή βοήθειας σε έναν 14χρονο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/8) στην παραλία Νιφορέικα, στη Δημοτική Ενότητα Δύμης της Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, σε σημείο όπου ήταν δύσκολη η άμεση προσέγγισή του.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00 και κινητοποίησε τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από τη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο

Οι πυροσβέστες, μαζί με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προσέγγισαν τον 14χρονο και τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές και προσβάσιμο σημείο.

Στη συνέχεια, ο τραυματισμένος ανήλικος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 14χρονου.