Πάτρα: Προσαγωγές δύο ατόμων μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στον Μπάλα

Δύο άτομα προσήχθησαν από τις αρχές στην Ασφάλεια Πατρών, αφού εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα, όπου νωρίτερα το απόγευμα εκδηλώθηκε αναζωπύρωση της φωτιάς. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά τις πληροφορίες που δόθηκαν για τις κινήσεις αυτών των ατόμων πριν το ξέσπασμα της νέας εστίας φωτιάς.

Οι προσαγωγές έγιναν κατόπιν μαρτυριών που υποδεικνύουν πιθανή εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην αναζωπύρωση, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί τα ακριβή αίτια ή η πρόθεση τους.