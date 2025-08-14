Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Πάτρα: Προσαγωγές δύο ατόμων μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στον Μπάλα

Η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές με βάση μαρτυρίες

Πάτρα: Προσαγωγές δύο ατόμων μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στον Μπάλα
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύο άτομα προσήχθησαν από τις αρχές στην Ασφάλεια Πατρών, αφού εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα, όπου νωρίτερα το απόγευμα εκδηλώθηκε αναζωπύρωση της φωτιάς. Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά τις πληροφορίες που δόθηκαν για τις κινήσεις αυτών των ατόμων πριν το ξέσπασμα της νέας εστίας φωτιάς.

Οι προσαγωγές έγιναν κατόπιν μαρτυριών που υποδεικνύουν πιθανή εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην αναζωπύρωση, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί τα ακριβή αίτια ή η πρόθεση τους.

