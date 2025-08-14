Φωτιά στην Πάτρα: Συναγερμός για αναζωπύρωση στον Μπάλα – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών
Αναφορές πολιτών για δυο άτομα με μηχανή στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το απόγευμα της Πέμπτης 14/8 καθώς υπήρξε αναζωπύρωση στη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα και συγκεκριμένα την περιοχή Μπάλα.
Σύμφωνα με το dete.gr η φωτιά είναι στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου, ενώ εκεί βρίσκεται και ένα ξυλουργείο.
Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση του Μπάλα και της Δραγώλενας προς την Πάτρα.
Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική και αστυνομία, ενώ ήδη ενεργεί και ένα εναέριο μέσο. Σύμφωνα με αναφορές πολιτών πριν από την φωτιά είδαν δύο άτομα που κινούνταν ύποπτα με μηχανή, δίνοντας τον αριθμό της πινακίδας στην αστυνομία που ενεργεί αναζητήσεις.
